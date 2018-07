Dirigente garante que Diego Costa quer ficar no Atlético de Madrid

MADRI - Grande destaque do Atlético de Madrid neste início de temporada, o atacante Diego Costa é cobiçado por algumas das principais equipes da Europa. A imprensa local já comentou sobre o interesse de clubes do futebol inglês, como Arsenal e Chelsea, mas, pelo menos no entendimento da diretoria madrilena, o desejo do jogador é ficar na equipe espanhola.

"Neste momento, o Diego Costa não pensa em deixar o clube, ele tem contrato com o Atlético", declarou o diretor de futebol do Atlético, o ex-jogador Jose Luis Caminero, em entrevista ao jornal Marca. "Ele renovou contrato conosco, o que é importante. Ele tem mostrado que quer continuar neste clube."

Em agosto, Diego Costa acertou a renovação de contrato com o Atlético de Madrid até 2018 e disse estar feliz no clube. O jogador ficou valorizado depois do grande início de temporada. No Campeonato Espanhol, por exemplo, foram 19 gols para o brasileiro naturalizado espanhol em 17 partidas disputadas.