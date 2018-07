Dirigente garante que Grafite fica no clube até 2017 Quando Grafite deixou o futebol do Catar retornou ao clube após 13 anos, o ex-atacante do São Paulo garantiu: “Quero realizar um sonho, que é conquistar um título pelo Santa.” A promessa foi cumprida no último domingo quando o time garantiu a Copa do Nordeste. Aos 37 anos, Grafite se sente em casa no Recife e conta com apoio e carinho da torcida do Santa, a quem dedicou o título semana passada.