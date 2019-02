Dirigente minimiza críticas de torcedores a técnico do Inter em partida

O técnico Odair Hellmann foi alvo da insatisfação de parte da torcida do Internacional durante o último domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, onde foi bastante vaiado por seguidores do time e chamado de "burro" quando promoveu a entrada de Patrick no lugar de Nonato no segundo tempo do confronto em que a equipe colorada venceu o Caxias por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

Odair, porém, viu a sua substituição surtir efeito, pois foi de Patrick o gol que garantiu o triunfo da equipe da casa, aos 42 minutos do segundo tempo. Depois do duelo, o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, minimizou as críticas dos torcedores ao treinador.

"O torcedor é soberano. Está no direito de se manifestar, de aplaudir e de vaiar. Isso faz parte. Não sei se é a primeira vez que ele sofre uma vaia mais forte, mas não vai ser a última. Tanto ele quando a gente tem que saber administrar e conviver com isso. No futebol é assim que funciona", comentou o dirigente.

Roberto Melo, porém, admitiu que o Internacional não está rendendo o esperado neste começo de temporada, apesar de ter emplacado a terceira vitória seguida e assumido a vice-liderança do Campeonato Gaúcho com 13 pontos, atrás apenas do rival Grêmio, que tem 17.

"A gente sempre espera estar num nível melhor. Acho que a gente pode melhorar, precisa melhorar e deve melhorar. Tenho certeza de que isso vai acontecer. O treinador está experimentando sistemas diferentes, experimentando jogadores", analisou.

Odair, por sua vez, encarou com naturalidade as cobranças dos torcedores, mas reclamou das vaias a Patrick após o jogador ter substituído Nonato. "Eu respeito demais as opiniões e, principalmente o torcedor. Penso, que entre vaiar o jogador e vaiar o treinador, vaie a mim, me chame de burro, mas dê moral para o jogador. O jogador não pode entrar em uma partida sendo vaiado. Ainda mais um jogador que já nos ajudou tanto, que foi tão bem o ano passado, que está retomando. Ele retomou e fez o gol", afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

O Internacional volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Avenida, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS), pela oitava rodada do Estadual.

Observação: Diferentemente do que foi informado em matéria publicada na noite de domingo, o técnico Odair Hellmann não discutiu com torcedores do Inter após o gol marcado por Patrick na vitória por 2 a 1 sobre o Caxias. O texto atual é uma versão corrigida.