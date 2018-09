Dirigente minimiza protesto e confia em vitória no clássico para embalar o Vasco

Em crise dentro e fora de campo, o Vasco convocou seu diretor executivo de futebol, Alexandre Faria, para falar sobre o momento do clube nesta terça-feira. O dirigente comentou o protesto da torcida em São Januário realizado na última segunda. Na ocasião, alguns destes torcedores conseguiram se reunir com o presidente vascaíno, Alexandre Campello.

"O Vasco é um dos clubes mais democráticos do mundo. É só analisarmos os 120 anos que vamos ver que grandes páginas da sua história foram construídas pela torcida. O torcedor do Vasco é apaixonado e tem dado demonstração disso, mas a posição na tabela não condiz com tudo aquilo que vem sendo feito no clube. Houve um protesto porque os torcedores queriam conversar com a diretoria. Eu e o presidente Campello ouvimos e a preocupação deles é realmente com o momento da equipe na tabela", minimizou Faria.

O Vasco está apenas uma posição acima da zona da degola no Brasileirão, e com os mesmos 24 pontos de Sport e Ceará, que hoje estariam rebaixados. Uma derrota no clássico com o Flamengo, sábado, em Brasília, deve explodir de vez uma crise em São Januário, mas a esperança da diretoria é de que a vitória sobre o maior rival possa afastar o péssimo momento da equipe.

"Passamos (à torcida) que juntos vamos dar voos mais altos. Não estamos satisfeitos, ninguém está satisfeito, pois o trabalho está sendo feito e os resultados não estão sendo satisfatórios. Apesar disso, acreditamos na recuperação, não temos menor dúvida de que as coisas vão melhorar. Todo mundo está fechado para conseguir uma vitória no clássico. Um resultado positivo contra o Flamengo vai nos fazer virar essa página", afirmou Faria.

O dirigente vascaíno também fez questão de garantir que a crise vascaína é apenas técnica. Alexandre Faria negou qualquer problema de relacionamento do elenco do clube com o técnico Alberto Valentim, especialmente do polivalente Yago Pikachu, que chegou a ser barrado pelo treinador na derrota por 1 a 0 para o Vitória no último domingo.

"O Vasco é um clube gigante, então tem muita gente com opiniões diversas. A verdade é o que estamos trabalhando no dia a dia. Não existe nenhum tipo de problema de relacionamento do Alberto Valentim com nenhum jogador, especialmente com o Pikachu, que é um atleta sem comentários do ponto de vista de comportamento, trabalho e dedicação. Eu não tenho outra coisa para dizer que não seja 'conversa fiada'", declarou.