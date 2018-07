Dirigente mostra confiança no Inter B para o Gauchão

"Para nós, na verdade, não existe esta definição de equipe A ou B. Todos aqui têm reais chances de buscar um espaço no time que disputará a Libertadores. Não há limites para vocês", disse o dirigente, em reunião no vestiário do Beira-Rio, nesta quinta-feira.

"O importante é honrar a camisa do Inter da melhor maneira. Esta será a importante responsabilidade que vocês terão", completou Siegmann, que assumirá oficialmente o cargo no dia 3 de janeiro.

O time B do Inter iniciou a preparação para o Estadual no dia 15 deste mês. A estreia está marcada para o dia 16 de janeiro, diante do Cruzeiro-POA, fora de casa. A equipe principal só se apresentará no dia 19. O atual campeã da Libertadores iniciará a defesa do título no dia 16 de fevereiro, contra o Emelec, no Equador.