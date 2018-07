Há uma certa previsibilidade na ocorrência de confrontos em dias de clássico, em particular na cidade do Recife, em pontos afastados dos estádios. Lembremos do vaso sanitário arremessado por um torcedor do Santa Cruz em 2015, no Arruda, que vitimou um torcedor do Sport. Impressiona que, por um lado, as autoridades têm atuado na via jurídico-normativa, com proibições de identificação de torcidas organizadas nos estádios; mas, por outro lado, chama a atenção que os responsáveis não atuam na investigação e na prevenção.

No caso das organizadas do Palmeiras, reitere-se que isso também, para além da punição pontual, é parte da estratégia de promotores públicos de asfixiar esses grupos, com o aval da secretaria estadual de segurança. No caso do visitante, acaba-se sendo injusto com o torcedor comum do Flamengo, que será penalizado em função de incidente com uma torcida organizada em Brasília. Novamente o todo é penalizado em função de uma minoria. Pelo atrativo do jogo, entre líder e vice-líder, deve-se lamentar a decisão.

*BERNARDO BUARQUE DE HOLANDA É PROFESSOR E PESQUISADOR DA ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (CPDOC-FGV)