Dirigente Paulo Nobre critica eleição de presidente rebaixado

Ao se candidatar à reeleição como presidente do Palmeiras, Paulo Nobre contradiz o que havia dito à revista Placar em julho deste ano em relação a um episódio ocorrido depois das eleições de 2002. O presidente do clube, que está próximo da zona de rebaixamento, declarou em entrevista que 'não é certo eleger um presidente que caiu com o time'. Disse isso fazendo referência ao dirigente da época, Mustafá Contursi, que estava no comando quando o Palmeiras foi rebaixado pela primeira vez para a Série B.

Paulo Nobre admitiu ter sido crítico à gestão de Mustafá. "Eu fui diretor do Mustafá. E quando o Palmeiras caiu para a segunda divisão, fui na sala dele e falei: ‘Presidente, como o senhor me convidou para ser diretor, eu vim aqui na sua sala para falar pessoalmente que quero sair da diretoria. Não acho honesto estar na sua diretoria, porque não votei no senhor, votei no Belluzzo. Mas não porque eu acho que o Belluzzo seja melhor que o senhor ou nada disso. Mas nós caímos para a segunda divisão. E eu não acho certo eleger o presidente que caiu", disse Nobre.

Em fase ruim no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de Paulo Nobre tem apenas duas rodadas para escapar da zona de rebaixamento, o que seria sua terceira queda. O clima de decisão não para por aí. Neste sábado, o clube definirá quem ocupará o cargo da presidência para 2015 em diante, enquanto elenco atua nos gramados no confronto com o Internacional. Paulo Nobre é o candidato da situação. Mas o pleito será definido antes do resultado da temporada. O associado vai votar sem saber se o time disputará a Série A ou B em 2015.