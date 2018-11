Dirigente, Renato pode ter desafio de negociar com campeões em 2002 pelo Santos

Campeão brasileiro em 2002, Renato agora está do outro lado do balcão quando for conversar com companheiros que conquistaram o emblemático título nacional pelo Santos há 16 anos e que ainda seguem atuando profissionalmente. Tratados pelo presidente José Carlos Peres como "nomes interessantíssimos" em recente entrevista, o meia Diego e o atacante Robinho parecem estar na mira do clube, em embora o agora ex-jogador tenha desconversado sobre a possibilidade de negociar o retorno de ambos. Além disso, o status de ambos em seus times pode dificultar a transferência.

Robinho, de 34 anos, teve três passagens pelo Santos, a última delas encerrada em junho de 2015. O atacante está desde janeiro no Sivasspor, da Turquia, tendo contrato até o meio da temporada 2018/2019. Ele soma oito gols marcados em 27 partidas disputadas pelo clube desde então. E tem status de titular na equipe, a 12ª colocada no Campeonato Turco.

No último sábado, quando Renato se despediu dos gramados, Robinho foi um dos jogadores que exaltou o volante em vídeo exibido na Vila Belmiro, no intervalo do triunfo santista por 3 a 2 sobre o Atlético Mineiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

As declarações de Robinho demonstraram uma relação estreita entre Renato, Robinho e outros jogadores que foram campeões nacionais em 2002. O ex-volante, que agora passará a exercer apenas a função de executivo de futebol, cargo que vinha acumulando com as funções de jogador nas semanas recentes, desconversou sobre a possibilidade de tentar convencer Robinho a retornar ao clube.

"Temos um grupo nosso de 2002. Nos falamos, sim, mas no grupo é mais conversas de 2002, não falamos de negociação. Ele brincou no vídeo que eu ia ligar pra ele. Precisamos decidir primeiro o treinador e aí apresentar os nomes de reforços. O Robinho dispensa comentários", disse.

Se Robinho teve dois retornos ao Santos após a sua primeira passagem, Diego não voltou mais ao clube da Vila Belmiro desde que foi para o Porto em 2004. Atualmente, o meia está no Flamengo, tendo contrato até 31 de julho de 2019. Nesta reta final de temporada, chegou a perder a titularidade, mas a recuperou nos últimos compromisso do time no Brasileirão, inclusive definindo a vitória sobre o Grêmio na última quarta-feira.

Renato tratou a possibilidade de o Santos contratá-lo como mera especulação, mas também fez elogios a ele. De qualquer forma, o volante não deverá ter problemas para iniciar uma conversa, caso exista a possibilidade de uma transferência, pela proximidade que campeões de 2002 possuem. "Diego é mais especulação, no momento. Dispensa comentários sobre a qualidade dele. Ele está sob contrato e respeitamos", comentou.