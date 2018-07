Dirigente santista minimiza críticas de Muricy Ramalho

"Muricy ainda estava no calor do jogo e por isso falou daquela maneira", disse o dirigente, sem demonstrar preocupação com a declaração do treinador de que já está cansado de tantas reuniões sem resultados práticos com relação às contratações. "Diego Souza realmente foi um jogador falado e que é elogiado por Muricy, que foi o técnico dele no Palmeiras. Mas, não há relação entre uma coisa e outra".

O presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro e o vice Odílio, que não foram vistos no jogo contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu, não haviam conversado com o treinador até o fim da tarde desta segunda. "Vamos nos reunir normalmente com Muricy amanhã (terça) na hora do almoço, no CT Rei Pelé, como sempre acontece nas terças ou quartas-feiras, para tratarmos de vários assuntos".

Apesar de se manter fiel à política de não comentar nomes de jogadores que estão nos planos santistas, Rodrigues dá poucas esperanças ao torcedor de entrar na briga com São Paulo por Montillo. "Qualquer clube quer o Montillo, mas é preciso ver se é viável".

Ele também considera muito difícil o retorno de Robinho. "É um jogador que tem grande identidade com o Santos, mas é preciso ser levado em conta a idade dele, o investimento em euro na sua contratação e o salário de nível europeu. Por isso, prefiro falar com reserva", concluiu.