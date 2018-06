Dirigente saudita culpa falta de esforço dos jogadores por goleada para a Rússia

Presidente da Autoridade Esportiva Geral da Arábia Saudita, Turki Al Sheikh não poupou os jogadores da seleção do país de críticas após goleada sofrida na partida de abertura da Copa do Mundo, realizada nesta quinta-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. A Rússia venceu o duelo por 5 a 0 e complicou a situação do adversário no Grupo A da competição.

"Assumo toda a responsabilidade junto ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman Al Saud e à torcida por esse resultado", escreveu o dirigente no Twitter nesta sexta-feira. "Nós pagamos tudo aos jogadores e eles entraram em campo sem se esforçar 5% do que era necessário", afirmou.

Bin Salman assistiu ao jogo nas tribunas do estádio Luzhniki, ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, com quem apareceu interagindo após cada gol. A transmissão da partida demonstrava o abatimento gradual do príncipe conforme o placar aumentava contra a Arábia Saudita.

A seleção saudita voltará a campo no Mundial para enfrentar o Uruguai, ao meio-dia (de Brasília) de quarta-feira, em Rostov, e vai terminar participação na primeira fase contra o Egito, às 11 horas (de Brasília) de segunda-feira, em Volgogrado.