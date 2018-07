Dirigente sugere 'vaquinha' para manter Walter no Goiás em 2014

GOIÂNIA - Sem vaga Libertadores da América e sem dinheiro para grandes contratações, o vice-presidente do Goiás, Sérgio Rassi, deu uma solução inusitada para manter o Walter no elenco esmeraldino em 2014: 'uma Vaquinha'. O dirigente pediu ajuda da torcida na aquisição do atacante, que pertence ao Porto, e não terá seu empréstimo renovado.

"A situação do Walter é muito difícil, pois o que ele pede está fora da realidade do Goiás. O clube não tem condições de pagar. Se a torcida quiser fazer uma campanha para a permanência do Walter, ajudando financeiramente, então poderemos pensar no assunto", disse Rossi ao jornal português O Jogo.

Eleito melhor atacante do campeonato Brasileiro pela CBF, Walter fez 13 gols na última edição do campeonato Nacional e até comentou o possível interesse do Corinthians em sua contratação. "Ainda não recebi proposta, mas imagine receber... Só uma conversa com o Corinthians já é importante para a carreira do jogador. Fico feliz porque o Corinthians é o maior time que tem no Brasil, sem dúvida. Só um boato já fico muito feliz".