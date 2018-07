Dirigentes apontam dificuldades para manter equipes

Se o futebol paulista está perdendo representantes na elite do futebol brasileiro, as grandes equipes do Estado continuam se destacando com títulos nacionais, da Copa Libertadores e até do Mundial de Clubes. Esse cenário apenas reforça o abismo criado entre os grandes clubes e os pequenos.

"Os regionais duram três meses. Mas e depois? Falta calendário para os pequenos. Precisam mudar a fórmula do Paulistão", alerta o presidente o Penapolense, Nilso Moreira. A falta de competições rentáveis no restante do ano forçam os clubes pequenos a desmontarem seus elencos depois do Campeonato Paulista. "Gastamos entre R$ 5 e 6 milhões por ano. O Paulistão nos deu R$ 3 milhões. A conta não fecha", detalha o dirigente, sem revelar outras fontes de receitas do clube, como bilheterias.

Até mesmo apostar nas categorias de base, que poderia render lucro com a revelação e venda de alguns atletas, acaba sendo uma alternativa descartada devido a ação de empresários. "Não adianta formar atletas, pois eles logo deixam o clube. Só há jogadores fatiados entre empresários. Isso complica o clube que investiu no garoto."

Grande sensação do futebol brasileiro no começo dos anos 2000, o São Caetano disputa a Série C do Brasileiro. Sem grandes resultados recentes, o presidente do clube, Nairo Ferreira, defende a criação de uma legislação específica para evitar que atletas entrem com ações jurídicas contra os clubes cobrando direitos, como hora extra e adicional noturno. "Hoje os jogadores são regidos em um sistema de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que não tem nada a ver com um jogador profissional que joga futebol, basquete ou vôlei. Não pode comparar atleta com um operário, por exemplo", defende Nairo.

Os inúmeros processos trabalhistas também acabam afastando possíveis investidores. "Ninguém vai querer ser parceiro e ter sua imagem envolvida com um clube que pode ter problemas jurídicos."

Clique na foto abaixo e confira a linha do tempo com o declínio do futebol paulista nos últimos 11 anos.

CLUBES ITINERANTES

O Grêmio Barueri ganhou destaque no noticiário recente depois que seus atletas deixaram de entrar em campo contra o Operário, em jogo válido pela Série D, por causa de atraso de salários. Último colocado do Grupo A6, o time não repete nem de perto o sucesso de quando chegou à primeira divisão do Brasileirão, em 2009. Esta derrocada começou quando o Grêmio mudou de Barueri para Presidente Prudente. São três rebaixamentos nos últimos três anos. Neste intervalo, a equipe até voltou para sua cidade de origem, com outros donos.

Ex-secretário de esportes de Barueri, José Calil, acha que foram estas constantes mudanças que fizeram o clube regredir. "Quando você muda de cidade você perde identidade com a torcida. O povo não é trouxa, o povo é sábio."

Em 2010, a diretoria do clube-empresa em Guaratinguetá pedia um investimento de R$ 6 milhões para permanecer na cidade. Sem acordo, o clube se mudou para Americana e menos de um ano depois vez o processo inverso. Esse troca-troca também culminou com a queda da equipe da Série B para a Série C em 2013.

Apesar dos insucessos, Calil defende um modelo de gestão entre os clubes e as prefeituras locais. "A prefeitura não pode dar dinheiro ou pagar jogador, a lei não permite. Mas ela pode dar apoio logístico, por exemplo. Em Barueri, nós construímos o centro de treinamento e construímos a Arena."