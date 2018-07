Dirigentes de oposição se articulam contra eleição na CBF

Cartolas de oposição a Marco Polo Del Nero prometem contra-atacar nesta quarta-feira após a CBF ter conseguido cassar liminar que impedia a realização da eleição para vice-presidente da entidade. O pleito está confirmado às 14h desta quarta-feira e vai eleger o coronel Antônio Carlos Nunes, presidente da Federação Paraense de Futebol, para a vaga de José Maria Marin, que está em prisão domiciliar nos Estados Unidos.

Após assinarem a carta que confirmou a candidatura do coronel Nunes, um grupo de oito presidentes de federações do Nordeste se rebelou contra Del Nero. Liderados por Gustavo Feijó, vice-presidente da CBF, eles chegaram a pedir o cancelamento da eleição, mas não foram atendidos.

Na terça-feira à noite, os dirigentes se reuniram em um hotel no Rio para traçar a estratégia que adotarão daqui para a frente. O grupo estuda a possibilidade de buscar a Justiça para impedir que o coronel Nunes assuma a vice-presidência da CBF.

Delfim Peixoto, presidente da Federação Catarinense, autor da ação que suspendeu a eleição na semana passada, também promete recorrer da decisão de terça-feira. Coronel Nunes tem 77 anos e deixará para trás Delfim como vice mais velho da entidade. Assim, será o novo presidente da CBF caso Del Nero, atualmente licenciado, peça renúncia ou seja suspenso pela Fifa.

Acusado de corrupção pelo FBI, o dirigente está licenciado do cargo de presidente da CBF, é alvo de uma investigação do Comitê de Ética da Fifa e pode ser até banido do futebol. Por isso, Del Nero é acusado pelos seus opositores de montar o plano da convocação para eleição de vice e também de garantir apoio com seus aliados para conseguir eleger Nunes.

O colégio eleitoral da CBF é formado pelos presidentes das 27 federações e dos 40 clubes das Séries A e B do Brasileiro. Como é candidato único, o estatuto da CBF prevê que basta um voto para Nunes ser eleito. Ele tomaria posse imediatamente. Na sexta-feira, a CBF entra em recesso de fim de ano e só reabre no dia 4 de janeiro.