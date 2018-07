Dirigentes do Barcelona estão em SP para contratar Douglas

A negociação entre Douglas e Barcelona deve ter fim nesta terça-feira. O diretor de futebol do clube espanhol, Raúl Sanllehí, e o gerente Antonio Rossich já estão no Brasil para sacramentar a transferência. O lateral será comprado por cerca de R$ 36 milhões, sendo que 60% (aproximadamente R$ 21 milhões) ficariam com o clube.

O gerente executivo de futebol do São Paulo , Gustavo Vieira de Oliveira, ficará a cargo de tocar as negociações e bater o martelo já que o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, está na Holanda resolvendo compromissos profissionais. A reunião deve ser apenas para acertar os últimos detalhes e a transferência deve ser imediata.

Douglas treinou normalmente com os companheiros nesta segunda-feira no CT da Barra Funda após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, mas não deve mais defender o clube. O São Paulo ainda tenta convencer os espanhóis a deixá-lo no Brasil até o fim do ano, mas não deixarão a negociação escapar caso a hipótese seja rejeitada.

Um dos jogadores mais contestados pela torcida, o lateral sempre teve enorme prestígio com todos os treinadores com quem trabalhou e nunca perdeu a posição de titular. Nem mesmo a contratação de Luis Ricardo para essa temporada o abalou e o ex-jogador da Portuguesa rapidamente foi mandado para a reserva.

Com a saída de Douglas, o mais provável é que Paulo Miranda ocupe o setor mesmo sendo zagueiro de origem. Muricy Ramalho tem aprovado o desempenho do camisa 13 especialmente por causa da formação ofensiva que abriga Ganso, Kaká, Pato e Alan Kardec. Quem também sonha com uma chance é Auro, destaque da base e apontado como candidato a ser titular no futuro.