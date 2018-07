Dirigentes não querem torcida única nos clássicos em São Paulo

Os presidentes de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras vão se reunir nesta segunda-feira para tentar acabar com a torcida única nos clássicos no estado de São Paulo. Segundo o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, os dirigentes buscarão alternativas para apresentar à Polícia Militar e ao Ministério Público.

"Vamos conversar para resolver algumas coisas no futebol. Nós não queremos torcida única", disse Leco. Neste domingo, as delegações de São Paulo e Santos chegaram ao Pacaembu no mesmo ônibus. Nas tribunas do Pacaembu, Leco e Modesto Roma Junior, presidente do Santos, assistiram ao jogo juntos.

"Gostaríamos de ter as duas torcidas, juntas e misturadas. Há motivos para não ter, temos que entender isso também, mas temos que dar um passo para união, para amizade, entender que o futebol é um momento de lazer e não de guerra. Estamos fazendo a nossa parte, o São Paulo também", disse.