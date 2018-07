Dirigentes pedem a exclusão de times do campeonato israelense de futebol

Um grupo de 66 membros do parlamento europeu entrou com um pedido junto à Fifa para que alguns clubes hebreus sejam excluídos da liga israelense, pois consideram que estes deveriam estar sob o domínio da Associação de Futebol da Palestina. A requisição baseia-se na consideração de que os times estão em territórios são ilegalmente ocupados.

Os dirigentes escreveram uma carta aberta ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. De acordo com o documento, "A Fifa deve declarar que os times dos territórios ocupados transcendem as fronteiras de Israel, reconhecidas internacionalmente, excluindo-os da Associação de Futebol de Israel."

Os signatários, incluindo os representantes de oposição do Parlamento, pedem para que o órgão que comanda o futebol mundial trate do assunto no congresso que a Fifa fará nos dias 13 e 14 de outubro, em Zurique, na Suíça. "A Fifa não pode deixar que o futebol seja usado como forma de expansão territorial", acrescenta o comunicado feito à entidade. Os signatários acreditam que a solicitação é apoiada no estatuto da Fifa, no direito internacional e nos precedentes e compromissos da Fifa com os direitos humanos.

A denúncia diz que pelo há pelo menos cinco clubes que estão no espaço da Cisjordânia disputando o campeonato israelense, apresentando grave violação ao regulamento da entidade, que prega que os "os clubes membros de uma federação não podem jogar no território de outra federação sem o consentimento da Fifa."

"Tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos excluem rotineiramente os territórios ocupados de seus programas e acordos de cooperação com Israel. A Fifa deveria fazer o mesmo ", diz a carta.