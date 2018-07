Dirigentes regionais cobram explicações da Federação Alemã sobre Copa de 2006 O presidente da Federação Alemã de Futebol está sob crescente pressão para explicar a acusação de que foi utilizado cerca de US$ 6 milhões para a candidatura do país comprar apoio no processo de escolha da sede da Copa do Mundo de 2006. Wolfgang Niersbach negou qualquer irregularidade, mas reconheceu não saber o que se fez com o dinheiro e se ele foi desviado.