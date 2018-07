Dirigentes santistas também são alvo de investigação do MPF

Os ex-presidentes do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor, e Odílio Rodrigues, também estão sob investigação do Ministério Público Federal. Os dois ex-dirigentes são suspeitos de sonegação de impostos e também de benefícios ilegais em acordos de patrocínios e direitos de imagem com as empresas do pai de Neymar, Neymar Silva Santos. Outros dirigentes santistas também são investigados, e uma nova denúncia deve ser apresentada em breve pelo órgão.

Laor e Odílio também são citados na denúncia de sonegação fiscal e falsidade ideológica contra Neymar durante o período em que defendeu o Santos e na transação para o Barcelona. O juiz Mateus Castelo Branco, da 5ª Vara de Santos, deve dar um parecer até o fim da semana, provavelmente ainda nesta quinta-feira.

Odílio Rodrigues, ex-presidente do Santos, é um dos dirigentes sob investigação

Fontes ligadas ao juiz afirmam que ele quer apresentar sua posição o quanto antes. Ontem, advogados de Neymar apresentaram um pedido para que a Justiça não aceite a denúncia alegando que os processos administrativos ainda estão em andamento na Receita Federal.

Os ex-dirigentes também serão ouvidos no processo aberto pela Justiça espanhola com o mesmo propósito: investigar a transferência de Neymar para o Barcelona. De acordo com a imprensa local, o Barça cogita propor um acordo ao Grupo DIS, detentor de 40% dos direitos econômicos de Neymar quando ele atuava pelo Santos e responsável pela ação na Espanha, para tentar encerrar o caso. Fontes da DIS afirmam que essa eventual proposta de acordo ainda não chegou ao Brasil.