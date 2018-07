Dirigentes se reúnem na CBF para reformular Brasileirão Convocados pelo presidente da CBF, José Maria Marin, dirigentes dos 20 clubes da série A do Campeonato Brasileiro estão reunidos na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, para tratar, entre outros temas, da reformulação da competição. São vários itens em questão, como a manutenção de clássicos regionais nas últimas rodadas do Brasileiro.