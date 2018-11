Dirigido por Ceni, Fortaleza vence e garante acesso à Série A de 2019

O técnico Rogério Ceni conquistou neste sábado um importante feito na recente carreira do treinador. Com a vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe nordestina se tornou a primeira a garantir acesso à elite do Nacional para 2019. O feito vem justamente no ano do centenário do clube.

O Fortaleza está de volta à Série A após 12 anos graças a uma campanha segura. O time liderou a competição desde o início e garante o acesso com quatro rodadas de antecedência com o auxílio de uma combinação de resultados. Os empates do Londrina com o Avaí, em Florianópolis, e do Vila Nova com o Paysandu, em Goiânia, na sexta, fizeram o Tricolor de Aço garantir a vaga.

A vitória em Goiânia veio com gols no primeiro tempo. O artilheiro Gustavo abriu o placar e depois o lateral Bruno Melo ampliou. O time suportou ainda a pressão do Atlético-GO e contou com uma grande atuação do goleiro Marcelo Boeck. O Atlético-GO descontou apenas nos acréscimos, com João Paulo.

O clube dirigido pelo ex-goleiro do São Paulo pode se tornar campeão da Série B já nas próximas rodadas. Na terça, o Fortaleza recebe o CSA no Castelão e depende de uma vitória, aliada a um tropeço do Avaí para garantir o título. A conquista superaria as expectativas iniciais do clube, que no ano passado disputou a Série C.