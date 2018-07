DIS garante que não desistirá de processo caso Neymar deixe o Barcelona

A DIS divulgou nesta terça-feira que manterá o processo na Justiça contra a fraude que aponta ter acontecido na transferência de Neymar do Santos para o Barcelona, independente de qualquer transferência para outro clube nesta janela europeia.

"A DIS manterá a acusação, diante do iminente julgamento oral, confiando que a justiça irá repor os danos econômicos e morais que foram originados na fraudulenta contratação de Neymar", apontou a empresa, pertencente ao Grupo Sonda, em comunicado. O pronunciamento da DIS aconteceu "diante de insistentes rumores sobre o futuro profissional" do jogador brasileiro, que poderia deixar o Barça e acertar com o Paris Saint-Germain, após pagamento de multa rescisória por parte do clube francês.

A empresa comprou, em 2009, 40% dos direitos econômicos de Neymar, por R$ 5,5 milhões. Recentemente, acusou o atacante e a família, além de dirigente do Barcelona, de "corrupção" e "fraude", além de "simulação contratual", escondendo o valor real do acordo entre Santos e Barcelona, em 2013.

A ação, atualmente, tramita na justiça espanhola e, em breve, será marcada data de julgamento, em que a DIS pede cinco anos de prisão para o jogador, além de suspensão de futebol durante a condenação, em todo território da União Europeia.