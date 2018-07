Discretos, Gabriel e João Paulo realizam sonho no Fla

"Não podemos desistir dos nossos sonhos. Não passei pelas categorias de base, mas como muito esforço e suor cheguei ao profissional. Agora, estou em um grande clube do futebol brasileiro e fiquei muito orgulhoso com isso. Acho que a minha vontade de jogar supera qualquer dificuldade por não ter feito base", declarou Gabriel.

Aos 23 anos, Gabriel se destacou no Bahia em 2012 e disse estar preparado para suportar a pressão da torcida. "Sei que é um clube de pressão, mas isso é bom. Quero jogar, não me importa a posição ou o número da camisa, quero poder entrar em campo e corresponder com meu futebol. Tenho muito a aprender aqui no Flamengo".

João Paulo, por sua vez, revelou torcer pelo time da Gávea desde a infância. "Sou rubro-negro e tenho muitos amigos Flamengo. Meu pai sempre me levava aos jogos no Maracanã e sempre sonhei em poder defender as cores do clube do meu coração. Nasci em Santa Teresa e aos 13 anos deixei a cidade para jogar futebol. Estou voltando para casa, minha família ficou muito feliz", afirmou.