Discurso de Zé Roberto inflama Palmeiras antes de vitória em estreia

Acabado o jogo contra o Audax, uma tranquila vitória que deixou empolgados os torcedores do Palmeiras, jogadores e o treinador da equipe alviverde exaltaram a importância do veterano Zé Roberto para o triunfo. O motivo: antes da partida, o lateral-esquerdo pediu a palavra e fez um discurso de motivação que deixou todos arrepiados. Até Oswaldo de Oliveira, homem que já viu de tudo no futebol, ficou impressionadíssimo. Foi tamanha a força das palavras que o time até se atrasou para a entrada em campo.

Basicamente, Zé Roberto exaltou a grandeza do Palmeiras e pediu aos companheiros que honrassem uma camisa tão pesada. Ele, no calor do discurso, citou até um dos maiores ídolos da torcida palmeirense, o atacante Edmundo. "Eu me lembro de quando jogava aqui contra o Palmeiras (pela Portuguesa, em seu início de carreira) e a torcida gritava ''Au, Au, Au, Edmundo é animal''. Era algo muito marcante", disse o lateral. "Ele foi um jogador que ficou na história do Palmeiras pela raça que mostrava em campo. E nós temos de fazer o mesmo, temos de nos espelhar nele".

A decoração do vestiário do novíssimo Allianz Parque também inspirou Zé Roberto. As paredes do local estão cobertas por fotos dos grandes times da história do Palmeiras. E é lá que o jogador quer ter seu retrato no futuro. "A primeira coisa que eu falei no meu discurso foi: ''O Palmeiras é grande''. Foi tipo um grito de guerra", contou ele. "E eu vi nos olhos dos jogadores que eles também querem ter suas fotos na parede".

O meia Robinho, autor de um dos gols da vitória sobre o Audax, se disse encantado com as palavras de Zé Roberto. "Ele incendiou o time", contou. O mesmo afirmou seu chefe, Oswaldo de Oliveira. "Nós entramos atrasados porque o Zé Roberto fez um discurso para iniciarmos bem o campeonato", disse. "Foi um negócio emocionante. Fiquei arrepiado o jogo todo ao ver em campo o reflexo daquilo que ele disse. Ele foi muito importante durante a partida e também antes do jogo".