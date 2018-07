Dispensado após briga, campeão da Copa de 2014 assina com lanterna do Alemão

Lanterna do Campeonato Alemão e praticamente rebaixado, o Darmstadt anunciou nesta terça-feira a contratação de Kevin Grosskreutz, que fez parte do grupo que conquistou o título da Copa do Mundo de 2014, e foi dispensado há apenas um mês do Stuttgart, tradicional clube que nesse momento lidera a segunda divisão nacional.

O Darmstadt ocupa a última posição do Campeonato Alemão com apenas 15 pontos, a 14 da primeira equipe fora da zona de descenso quando faltam seis rodadas para o fim do torneio. Grosskreutz vai se juntar ao clube na próxima temporada e assinou um contrato válido até junho de 2019.

O jogador, de 28 anos, fechou um acordo com o Stuttgart em 3 de março para rescindir o seu contrato com o clube após se envolver em uma briga que envolveu dois grupos nas proximidades de uma casa noturna.

O polivalente jogador se destacou na sua passagem pelo Borussia Dortmund, time que defendeu entre 2009 e 2015 e pelo qual faturou os títulos do Campeonato Alemão em 2011 e em 2012, além de ter vencido a Copa da Alemanha em 2012.

Como reserva, Grosskreutz fez parte do grupo da seleção da Alemanha que ganhou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Ele se transferiu para o Galatasaray em 2015 e no ano seguinte para o Stuttgart.