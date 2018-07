Dispensado do Atlético-PR após dois meses, Adriano diz: 'Cumpri objetivo'

CURITIBA - Ficar apenas dois meses em um clube, fazer quatro partidas oficiais (só uma delas inteira), marcando um único gol, com seu time eliminado vexatoriamente de duas competições em uma semana. Para qualquer jogador, seria sinal de fracasso. Não para o atacante Adriano, que rescindiu sexta-feira com o Atlético Paranaense.

"O objetivo foi cumprido. Saio feliz e certo da missão cumprida", afirmou o jogador, em nota divulgada pela assessoria de imprensa. No Twitter o texto foi um pouco diferente: "O objetivo da minha ida ao clube foi cumprido e hoje estou de volta aos campos. Minha passagem pelo time foi muito gratificante".

Adriano nunca disse qual era o objetivo da passagem dele pelo Atlético Paranaense. O jogador, que começou a treinar em dezembro no clube rubro-negro, primeiro teve que se mostrar apto a jogar futebol para só depois, dia 11 de fevereiro, assinar contrato e ser oficializado.

Mas ele nunca concedeu entrevistas coletivas e só falou com a imprensa na saída do gramado dos jogos dos quais participou. O Atlético-PR, ao anunciar a rescisão com o jogador, apontou que a reunião estava previamente acertada para acontecer quando o clube fosse eliminado da Copa Libertadores e que a saída de Adriano se deu em comum acordo.

Nenhuma das duas partes, porém, explicou por que foi acertada uma permanência tão curta, nem quais eram os objetivos da contratação de Adriano. O atacante faltou aos treinos de quinta e sexta-feira, mas nem o clube nem seu staff revelaram se as ausências foram fruto de mais um problema de comportamento (que resultaram na rescisão) ou se ele faltou aos treinos porque já iria sair.

"Agora vamos dar sequência no que mais gosto de fazer, jogar bola", postou Adriano no Twitter. Via assessoria, a declaração foi: "Agora vou avaliar algumas propostas e dar sequência no que mais amo fazer, jogar bola".