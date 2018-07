Dispensado, Paulo Baier pede desculpa por queda

Aos 40 anos, Paulo Baier está sem clube. Maior nome da história do Criciúma, ele foi dispensado na quinta-feira, dias antes do término do contrato, e não pôde ajudar em campo na partida que culminou com o rebaixamento da equipe catarinense, a derrota para o Flamengo, domingo.

Nesta terça-feira, o site do Criciúma publicou uma breve declaração de Paulo Baier em que o veterano meio-campista se despede do clube e pede desculpas à torcida pelo rebaixamento à Série B do Brasileirão.

"Minha terceira passagem no Criciúma chega ao fim. Gostaria de agradecer a todos os profissionais do Criciúma pelo respeito e dedicação no dia a dia. O Criciúma é um clube que sempre vou guardar no meu coração. Foram momentos mágicos vestindo essa camisa e jamais irei esquecer", escreveu ele.

Paulo Baier garante que sempre se empenhou pelo clube. "Gostaria de fazer um agradecimento especial aos torcedores por todo o carinho que sempre recebi. Peço desculpas pela temporada não ter sido a que gostaríamos, mas sempre busquei me empenhar para ajudar esse clube que tanto gosto."

Galatto, Gualberto, Eli Sabiá, Luiz Felipe, Cortez, Martinez, Rodrigo Souza, Serginho, Rafael Costa, Roger Gaúcho, Igor e Souza foram os outros dispensados na quinta-feira. Nas últimas duas rodadas diversos garotos devem ser observados.