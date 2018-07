Dispensado pelo Espanyol, Demichelis reforça o Málaga

Uma semana após ser dispensado pelo Espanyol, o zagueiro Martín Demichelis já tem um novo clube. Nesta terça-feira, ele foi anunciado como reforço do Málaga, continuando a disputar o Campeonato Espanhol. O argentino, regularmente convocado pelo técnico Edgardo Bauza, assinou contrato até o fim da temporada.

Demichelis chegou ao Espanyol no início da temporada, mas só atuou em duas partidas. Em contraposição, esteve com a Argentina para cinco jogos no mesmo período. Apesar dos 36 anos, Demichelis é um dos homens de confiança de Bauza, atualmente reserva de Nicolás Otamendi e Ramiro Funes Mori.

O defensor começou a carreira no River Plate, seguindo de lá direto para o Bayern de Munique, onde atuou por oito longas temporadas. Sua primeira aventura na Espanha, em 2010, foi exatamente pelo Málaga, atuando o clube por 103 partidas. Depois, ainda jogou no Atlético de Madrid e no Manchester City. No currículo de Demichelis estão duas Copas do Mundo, incluindo a de 2014, no Brasil.