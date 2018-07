Dispensado pelo Grêmio, Carlos Alberto agradece apoio

PORTO ALEGRE - Apesar de ter sido dispensado pelo Grêmio, em decisão tomada pela diretoria do clube na última quinta-feira, o meia Carlos Alberto parece não estar ressentido. Pelo menos em relação à torcida e ao técnico Renato Gaúcho. Nesta sexta-feira, o jogador agradeceu ao apoio que recebeu enquanto esteve no clube.

"Agradeço muito o carinho que recebi da torcida do Grêmio... O meu muito obrigado! Meu agradecimento maior ao Renato Portaluppi, que conhece meu caráter. Sucesso, Renato! Você merece!", escreveu o jogador em sua página no Twitter.

Carlos Alberto foi dispensado pelo Grêmio após pouco mais de seis meses no clube e ainda tem seu futuro incerto. Ele possui contrato com o Vasco, que já afirmou que não pretende contar com ele nesta temporada. A sua passagem pelo clube gaúcho foi decepcionante: ele disputou apenas 12 jogos e marcou só um gol.

Nesta sexta-feira, o jogador esteve no Estádio Olímpico para assinar sua rescisão contratual. Ele ouviu xingamentos de alguns torcedores que estavam no local e evitou falar com a imprensa.

Questionado sobre a demissão do meia, o técnico Renato Gaúcho não quis polemizar, mas afirmou que foi uma decisão da diretoria e não dele. De acordo com o treinador, o "custo-benefício" do atleta não estava agradando ao clube.