Dispensado pelo Inter, Fabrício é anunciado no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Fabrício, afastado pelo Internacional após polêmica com a torcida. O jogador de 28 anos chega ao clube mineiro por empréstimo de uma temporada, até o meio de 2016, e deverá desembarcar em Belo Horizonte ainda durante a tarde para assinar o vínculo.

Há exatamente uma semana, Fabrício estava concentrado para aquela que seria sua última partida com a camisa do Inter. Diante do Ypiranga, se irritou com as vaias da torcida no Beira-Rio, abandonou um lance de contra-ataque e mostrou o dedo do meio para as arquibancadas. Recebeu o cartão vermelho, comemorado pelos torcedores, o que só irritou ainda mais o jogador.

O lateral, então, tirou a camisa do Inter, a atirou no gramado e precisou ser contido pelos colegas para sair de campo. A caminho dos vestiários ainda garantiu: "Vou embora dessa m...". Foi imediatamente suspenso pela direção do clube, que anunciou que ele não atuaria mais com a camisa colorada na última segunda-feira. Agora, o Cruzeiro corre para regularizar o jogador o mais rápido possível. Se seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF ainda nesta quarta-feira, Fabrício poderá ser utilizado já no domingo, quando o time inicia o duelo de semifinais do Campeonato Mineiro diante do rival Atlético-MG, no Independência.

Fabrício foi formado como meia nas divisões de base do São Paulo, passou por Bragantino, Corinthians e rodou o interior do Estado até chegar à Portuguesa. Lá, passou a ser escalado na lateral esquerda, onde se destacou. Após três temporadas, chegou ao Inter em 2011.