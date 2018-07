Dispensado pelo Palmeiras, Andrei Girotto vai para time da 2ª divisão japonesa

Andrei Girotto chegou ao Palmeiras cedido por empréstimo pelo América Mineiro e com contrato até o final desta temporada. Mas o clube paulista já havia anunciado que não pretendia manter o volante para 2016, o que abriu caminho para a sua transferência para o futebol japonês.

No Palmeiras, Andrei Girotto não chegou a brilhar, tanto que disputou apenas 19 partidas, mesmo com as lesões dos titulares Arouca e Gabriel, tendo marcado dois gols. Um deles, porém, foi decisivo para que o time fosse campeão da Copa do Brasil, pois definiu a vitória por 3 a 2 sobre o Internacional e a passagem do time para as semifinais.

Agora, Andrei Girotto, de 23 anos, acertou a sua transferência para o futebol japonês. E ele terá a companhia de outro ex-jogador do Palmeiras, o atacante Daniel Lovinho, no Kyoto Sanga, que foi apenas o 17º colocado entre os 22 participantes da segunda divisão do Campeonato Japonês em 2015.