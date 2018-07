Dispensado pelo São Paulo, Edson Silva acerta com time sérvio

Sem espaço no São Paulo, o zagueiro Edson Silva foi dispensado e não teve seu contrato renovado com o clube no fim do ano passado. Desde então, vinha negociando seu futuro, até que finalmente chegou à sua nova casa nesta segunda-feira. O jogador de 29 anos foi apresentado como novo reforço do Estrela Vermelha, da Sérvia.

"Estou pela primeira vez em Belgrado e as impressões são muito boas. Todos foram gentis comigo e estou muito orgulhoso por estar aqui. Estou ciente da responsabilidade que tenho ao chegar ao Estrela Vermelha. Estava esperando há um bom tempo atuar em um time europeu. Acho que sou capaz e estou familiarizado com o nível do futebol europeu", disse em sua apresentação.

O primeiro objetivo de Edson Silva é tentar levar o Estrela Vermelha de volta às competições continentais da próxima temporada. Em sua chegada, o zagueiro exaltou o tamanho do clube, que já viveu dias bem mais gloriosos, principalmente no início dos anos 90, já que foi campeão da Liga dos Campeões em 1991.

"Esta é minha esperança, classificar o Estrela Vermelha para as competições europeias. Eu vou tentar corresponder às expectativas das pessoas. Tive uma ideia de quão grande é o clube, por isso fiquei orgulhoso quando recebi a proposta. Eu espero que possa ajudar o clube a vencer troféus", afirmou.