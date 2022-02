Dispensados pelo São Paulo, Pablo e Vitor Bueno assinam com o Athletico-PR

A torcida do São Paulo festejou as saídas do centroavante Pablo e do meia-atacante Vítor Bueno. Sem clima no Morumbi, acabaram dispensados. Mas continuarão sendo parceiros, pois foram anunciados nesta terça-feira como reforços do Athletico-PR. O centroavante assinou por dois anos e o meia-atacante, por três temporadas.

O atacante retorna ao clube paranaense após três anos da saída ao São Paulo. Ele assinou contrato até o fim de 2023 e o Athletico-PR deu as boas-vindas sob o lema de que "o piá do Caju" voltou para casa. Pablo seguiu na mesma linha em deu discurso de chegada.

"Estou muito feliz por estar de volta. Não tive dúvidas, em nenhum momento pensei em outra possibilidade. Sempre foi a volta para o Athletico, a volta para a minha casa. É onde eu me sinto bem, é onde muitas coisas ficaram marcadas na minha vida", comemorou.

"Espero, junto dos meus companheiros, levar o clube a um lugar que ele ainda não chegou, mas que eu tenho certeza que chegaremos, porque acredito que a energia que ronda essa Arena, esse Furacão, tem que crescer e decolar cada vez mais. O clube é muito grande", destacou o agora camisa 92.

Vitor Bueno assinou contrato em definitivo por três temporadas e assumiu a camisa 8. Como vinha treinando no São Paulo, não precisará esperar muito para estrear na nova casa e fica à disposição dependendo apenas de liberação no BID.

"Chegar a um grande clube como o Athletico já é mais um grande sonho que se realiza na minha carreira", afirmou Vitor Bueno. "Em uma equipe grande como essa, com tudo o que oferece, temos que sonhar e temos que brigar por conquistas. Vamos trabalhar firmes e fortes para conquistar os objetivos já a partir de fevereiro, quando temos pela frente nossa primeira final do ano", planejou.

"Sempre que vinha jogar aqui na Arena, já admirava o clube. Os jogadores no mundo do futebol se falam. E falam bastante que o Athletico hoje é o exemplo a ser seguido tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial", elogiou.