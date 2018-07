Disputa aberta por vaga no ataque da seleção brasileira de Felipão

SÃO PAULO - Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira, ainda não tem fechada a lista para a Copa do Mundo. Uma das dúvidas do treinador é quem será o seu segundo atacante de área – Fred deve ser o primeiro. Alan Kardec, do Palmeiras, não jogou no fim de semana. Sem ele, os destaques foram Diego Tardelli e Jô, dupla do Atlético-MG – Tardelli marcou dois gols e Jô aproveitou rebote do travessão para fazer o seu na vitória por 3 a 2, de virada, no clássico contra o América. Leandro Damião e Luis Fabiano não foram tão bem assim no jogo entre São Paulo e Santos. Na Europa, destaque para o lateral Rafinha, um dos melhores na vitória do Bayern sobre o Hannover.