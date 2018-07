Disputa do título na Série B faz a CBF 'clonar' taça do campeão

A disputa acirrada para ver quem será o campeão do Campeonato Brasileiro da Série B fez a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adotar uma medida pouco comum para a 38.ª e última rodada. A entidade vai mandar neste sábado duas estruturas idênticas à taça original para Belo Horizonte e Porto Alegre.

"Nosso trabalho é aproximar o torcedor da sua paixão e a festa do título com a taça faz parte dessa estratégia. Como há chance do campeão sair em Minas ou Rio Grande do Sul, estaremos com tudo pronto nos dois lugares", disse o diretor de competições da CBF, Manoel Flores.

Na liderança da Série B com 70 pontos, o América-MG precisa vencer o CRB, no estádio Independência, para não depender do resultado na capital gaúcha, onde o Internacional - vice-líder com 68 - recebe o Guarani. Se empatar ou perder, o time mineiro ficará na torcida por um tropeço dos colorados.

Como os quatro rebaixados à Série C e os quatro promovidos à elite já estão conhecidos, CRB e Guarani apenas cumprem tabela nesta última rodada. O time de Campinas (SP) vai ter muitas baixas, enquanto que o alagoano promete ir completo e, possivelmente, motivo por um prêmio extra, algo em torno de R$ 300 mil para impedir a vitória mineira.