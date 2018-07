Disputa entre Palmeiras e Flamengo pelo título se mantém intensa no Brasileiro

A nove rodadas do fim Brasileirão, Palmeiras e Flamengo polarizam a briga pelo título da competição. Neste domingo, ninguém deu bobeira: em Londrina, o Alviverde venceu o América-MG por 2 a 0 e chegou aos 60 pontos. No Pacaembu, o Rubro-negro fez 3 a 0 no Santa Cruz e alcançou 57 pontos. Separados por apenas uma vitória na tabela, as duas equipes têm caminhos difíceis até o término do torneio – isso sem falar em Atlético-MG e Santos, terceiro e quarto colocados no campeonato e que ainda sonham com a taça, e que ainda podem ser o fiel da balança.

As torcidas fazem o que podem para ajudar seus respectivos times. No Estádio do Café, em Londrina, quase 30 mil palmeirenses lotaram o Estádio do Café. No Pacaembu, 21 mil flamenguistas deixaram o estádio com cara de Maracanã. O relógio marcava 17h02 de uma tarde de muito sol e calor no norte paranaense quando o volante Tchê Tchê aproveitou rebote, após cobrança de escanteio, para bater de primeira e colocar o Palmeiras em vantagem.

Em São Paulo, o Flamengo respondeu rápido. Aos seis minutos da primeira etapa (17h07 porque o jogo começou um minuto atrasado), Vizeu aproveitou cruzamento de Everton e fez o primeiro dos cariocas. Mas encarar rivais afundados na zona da degola pode ser perigoso. Palmeiras e Flamengo sentiram isso na pele. América-MG e Santa Cruz, respectivamente último e penúltimo colocados do Nacional, precisavam do resultado e avançaram suas formações na busca pelo empate.

A tranquilidade chegou primeiro ao vice-líder. Aos 11 minutos da segunda etapa, a defesa pernambucana apenas assistiu o meia Diego cabecear sozinho após cobrança de escanteio. O goleiro Edson Kölln espalmou, a bola explodiu na trave e William Arão, livre, voou na bola para marcar: 2 a 0.

Enquanto o torcedor do Palmeiras sofria e ficava com a pulga atrás da orelha em Londrina – o time parecia com preguiça, cheio de lentidão na saída de bola, no Pacaembu o Flamengo fechava a conta. Aos 30 minutos, Emerson Sheik deixou Marcelo Cirino na boa para driblar o goleiro e ampliar. Para os flamenguista, restava a esperança de, quem sabe, contar com ajuda do América.

NÃO DEU

Em Londrina, o Palmeiras concretizou a vitória, apesar da demora, e do sofrimento. Aos 42 do fim, Zé Roberto passou para Alecsandro marcar na saída do goleiro.

CAMINHOS

Com o resultado, além de se manter três pontos à frente do Flamengo, o Palmeiras abriu sete de vantagem para o Atlético-MG – as duas equipes brigam por vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Além disso, já são oito de frente para o Santos, quarto colocado.

A 30.ª rodada começa na quarta-feira, mas os quatro times que sonham com a taça entram em campo somente na quinta. O Palmeiras recebe o Cruzeiro na Fonte Luminosa, em Araraquara – os mineiros estão em boa fase e precisam do resultado para continuar fora da zona do rebaixamento. O Flamengo faz clássico estadual com o Fluminense, em Volta Redonda, e com a presença de sua torcida, apesar de o Tricolor ser o mandante. Assim, jogará em campo neutro, e não fora, o que poderá fazer diferença à seu favor – como ocorreu com o Palmeiras, que jogou em Londrina porque o América vendeu o mando para reforçar o caixa.

O lanterna do Brasileirão terá outra parada difícil, já que fará clássico com o Atlético-MG no Mineirão. Por fim, o Santos, de Dorival Júnior, enfrenta o São Paulo no Pacaembu.

A sequência dos dois melhores times do torneio também é dura. Na 31.ª rodada, no fim de semana, mais uma vez Palmeiras e Flamengo jogarão no mesmo horário – domingo, às 17h. Encaram rivais que lutam contra o rebaixamento. Em Florianópolis, o Alviverde visita o Figueirense. No Beira-Rio, o Rubro-negro mede forçar com o Internacional.

CONFIRA A TABELA DO PALMEIRAS

32ª rodada - Palmeiras x Sport

33ª rodada - Santos x Palmeiras

34ª rodada - Palmeiras x Internacional

35ª rodada - Atlético-MG x Palmeiras

36ª rodada - Palmeiras x Botafogo

37ª rodada - Palmeiras x Chapecoense

38ª rodada - Vitória x Palmeiras