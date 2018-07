Disputas por vaga mostram força do elenco do São Paulo, avalia Edimar

A expectativa de ser titular no clássico com o Corinthians acirrou disputas por vagas no time do São Paulo, o que movimentou os treinamentos da semana no CT da Barra Funda.

A boa atuação de Júnior Tavares no último domingo, no triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, abriu uma disputa na lateral-esquerda tricolor. Júnior substituiu o titular Edimar, que estava suspenso, e mostrou para Dorival Junior que quer recuperar seu espaço no time.

No meio de campo do time tricolor, três jogadores tentam convencer o treinador de que merecem ser titulares: Gomez, Jucilei e Cueva. O peruano perdeu espaço para Lucas Fernandes e Dorival mostra que quer encontrar espaço para ele no time sem abrir mão do jovem. Já Gomez teve uma chance no último domingo, substituindo Jucilei, que também estava suspenso, e agora espera voltar ao time.

Essas disputas, para o lateral Edimar, mostram a força do grupo são-paulino. "Não é apenas na lateral que a disputa está forte e isso está sendo muito bom para o time. Estamos evoluindo e confio que o São Paulo estará bem representado e em boas condições pra vencer o clássico independentemente de quem estiver em campo", afimou o jogador.

De olho na vaga após voltar a treinar normalmente, recuperado de uma lombalgia, Júnior Tavares diz que quer ajudar o time. “A lesão que me atrapalhou um pouco e quando retornei aos treinos procurei me doar ao máximo para poder voltar e ajudar o time. Tenho consciência que fizemos um bom jogo em Salvador, mas que temos muito a fazer ainda.”