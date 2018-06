'Disse que não sairia por um caminhão de dinheiro, mas podem vir dois', disse Carille

Fábio Carille admitiu que existe a possibilidade de deixar o Corinthians em breve. O treinador está nos planos do Al Hilal, da Arábia Saudita, e deve anunciar seu futuro até o começo da semana que vem. Em entrevista coletiva na Venezuela, após a goleada por 7 a 2 sobre o Deportivo Lara, ele brincou sobre uma declaração dada no passado.

Diversas vezes, Carille falou que só deixaria o Corinthians se fosse demitido e que não iria embora nem se recebesse um caminhão de dinheiro. "Eu disse que não sairia do Corinthians por um caminhão de dinheiro. Mas agora podem vir dois, né?", falou o treinador corintiano.

Ele confirmou que não chegou nenhuma proposta oficial. O Estado apurou que, de fato, não foi oficializado a oferta, mas já há uma conversa para que ele receba pouco mais de R$ 1 milhão por mês por um contrato válido por duas temporadas com o clube árabe. Ele dando o aval para o acerto, o documento chega, ele assina e formaliza a saída.

"Estou tranquilo. Não é a primeira proposta que aparece. Essa vazou, por causa de uma enquete feita por uma emissora na Arábia. Tive proposta e não dei andamento há uns tempos, pois eu só poderia levar um profissional. Agora chegou outra. Estou sendo claro desde o início sobre essa situação", explicou, após o duelo na Venezuela.

O meia Jadson, destaque da partida com três gols, falou sobre a possibilidade de perder o seu comandante e o discurso já foi em tom de despedida. "Se for uma coisa boa para ele, vou torcer para ele ir. Ele é um cara do bem, bicampeão paulista e campeão brasileiro. Todos vão sentir, porque temos uma boa abertura com ele, mas vamos ver o que vai acontecer", desconversou.

O elenco corintiano vai da Venezuela direto para Recife, onde enfrenta o Sport, domingo.