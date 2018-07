Dissidentes se reúnem para discutir o Clube dos 13

Ele contou que vai caber ao advogado do Goiás, João Bosco, um contato com o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, para que haja uma última tentativa de "solução pacífica" entre a associação e os clubes dissidentes. "De qualquer modo, não existe mais a possibilidade de continuidade do Clube dos 13. Vamos propor que isso seja resolvido de forma amigável. Se não der, paciência", disse Marcelo Macedo.

Na reunião desta terça-feira, com participação de 13 clubes, foi discutida ainda pendências do Clube dos 13 com seus filiados. "Há dívidas de alguns clubes que precisam ser solucionadas", declarou João Bosco, do Goiás.

Diretor jurídico do Cruzeiro, Fabiano de Oliveira Costa disse que seu clube não reconhece o contrato do Clube dos 13 com a RedeTV! referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 2012 a 2014. "Não tem validade. Houve no encontro outro temas em pauta, relacionados à defesa dos clubes que não vão aceitar nenhum ato do Clube dos 13 além do que é permitido pelos poderes estatutários", explicou.

Na reunião do Rio não havia presidentes de clubes. Eles vão ter um encontro depois do feriado de Páscoa, provavelmente para anunciar o total esvaziamento do Clube dos 13.