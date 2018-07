Distante do clima eleitoral, Vasco treina no CFZ

O elenco do Vasco ficou distante do turbulento clima da eleição presidencial no clube, que está sendo realizada nesta terça-feira. Assim como havia acontecido na última segunda-feira, o grupo dirigido pelo técnico Joel Santana trabalhou no CFZ, em preparação para o seu próximo compromisso na Série B.

Nesta manhã, os jogadores de defesa do Vasco realizaram trabalhos específicos em um lado do campo. Enquanto isso, os jogadores do setor ofensivo treinaram finalizações, visando o duelo com o Ceará, sábado, no Castelão, pela 35ª rodada da Série B. Com 59 pontos, em terceiro lugar, o Vasco está próximo do acesso, pois tem seis pontos de vantagem para o primeiro time fora do G-4, o Atlético Goianiense.

Enquanto isso, a eleição presidencial segue sendo realizada no ginásio de São Januário, até as 22 horas desta terça-feira. Os sócios estão escolhendo o próximo presidente do clube e podem optar entre Eurico Miranda, Julio Brant e Roberto Monteiro.