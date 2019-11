Distante do título, Palmeiras pode terminar como o melhor vice dos pontos corridos

A rodada do último fim de semana deixou o Flamengo mais perto do título do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras mais conformado com a dificuldade em alcançar o adversário direto. Depois de empatar com o Bahia, em Salvador, por 1 a 1, o time do técnico Mano Menezes ficou 13 pontos atrás do líder, mas pode ter como motivação nas rodadas finais encerrar a campanha como o vice-campeão de melhor campanha da história dos pontos corridos.

A equipe alviverde tem agora 68 pontos e mais cinco compromissos pela frente. Desde que o Brasileiro passou a ter 20 clubes na disputa do formato dos pontos corridos, em 2006, as melhores campanhas de times vice-campeões nacionais foram do Atlético-MG, em 2012, e do Flamengo, no ano passado. Ambos terminaram a participação com 72 pontos, marca que está a somente quatro pontos de distância do atual elenco do Palmeiras.

"O Palmeiras está fazendo a sua campanha no campeonato. O Palmeiras já viu a campanha do Flamengo, todos viram a campanha do Flamengo. O futebol é melhor do que dos outros. Mesmo com todas alterações, vai a Porto Alegre e vence o Grêmio. Essa é a diferença do campeonato, sabemos interpretar as diferenças. Temos de fazer avaliações da nossa campanha", disse o técnico do Palmeiras, Mano Menezes, no último domingo.

Inclusive, apesar do próprio time avaliar ser quase impossível bater o Flamengo na pontuação, o Palmeiras de 2019 deve fechar o ano com pontuação superior a de outros clubes campeões em anos anteriores. Se a equipe alviverde mantiver o aproveitamento atual de 68,7% nas cinco rodadas, terminará a temporada com 78 pontos. A marca superaria a campanha de times que foram campeões nos seguintes Brasileiros: 2007, 08, 09, 2010, 11, 12, 13 e 17.

O Palmeiras ainda tem como objetivo nas rodadas finais confirmar vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Para isso, resta somar apenas um ponto nos cinco jogos restantes. A outra briga é se garantir no segundo posto. O Santos é o principal adversário. O vice-campeão receberá como prêmio da CBF cerca de R$ 31,3 milhões ante R$ 29,7 milhões a serem entregues a quem ficar em terceiro.

O Flamengo já pode ser campeão no próximo domingo, mesmo sem jogar. Como o time tem uma partida a mais disputada e estará no fim de semana envolvido na final da Copa Libertadores, contra o River Plate, torce para o Palmeiras não derrotar o Grêmio, no Allianz Parque. Ainda assim, a equipe dirigida pelo português Jorge Jesus necessita só de mais dois pontos para confirmar a taça.

O clube carioca está a um ponto de superar a melhor campanha desta era recente dos pontos corridos. O Corinthians, do técnico Tite, somou em 2015 a marca de 81 pontos. O Flamengo atual está justamente com este mesmo número, porém tem ainda mais quatro jogos pela frente e boas condições de anotar um novo recorde.