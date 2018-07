Distúrbios no clássico de Manchester preocupam FA

Durante o jogo contra o Manchester City, várias moedas foram arremessadas em jogadores do United. Uma delas provocou corte no rosto de Ferdinand após Robin Van Persie marcar o gol que definiu a vitória do United por 3 a 2. Um torcedor do City também invadiu o gramado, mas foi parado pelo goleiro Joe Hart, enquanto um outro acabou sendo detido por alegados cânticos racistas. Nove pessoas foram acusadas pelas autoridades de Manchester pelos distúrbios no clássico, segundo a polícia.

"É deplorável ver esses incidentes e ver o Rio Ferdinand com sangue em seu rosto é absolutamente terrível", disse David Bernstein, presidente da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), à Sky TV Sports. "Eu acho que é preocupante que estejamos vendo uma repetição desses tipos de incidentes", comentou. "Nós tivemos problemas de abuso racial, a invasão de campo, as coisas sendo jogadas em jogadores. É inaceitável e tem de ser tratado com severidade".

No ano passado, houve vários casos de racismo de torcedores durante o Campeonato Inglês. Além disso, o atacante Luis Suárez, do Liverpool, e o zagueiro John Terry, capitão do Chelsea, foram suspensos por abuso racial.

"É muito decepcionante, o futebol é tão bom, grandes coisas estão acontecendo no futebol como um todo, mas estes incidentes estranhos ganham as manchetes, e compreensivelmente, porque são assuntos sérios, que são coisas imperdoáveis", disse Bernstein.

"Quando você pensa que milhões estão assistindo futebol toda semana, ou envolvidos no futebol, vê-lo ser atingido por estes incidentes é horrível por isso temos de lidar com isso de forma mais forte que pudermos. É uma tarefa difícil, um problema social. Eu acho que há uma coisa de imitação: algo acontece e outras pessoas copiam e esse tipo de coisa se torna uma espiral".

Assim, Bernstein defendeu punições severas para os envolvidos nesses incidentes. "É importante que as pessoas entendem que não há espaço para isso no futebol, e nós vamos fazer tudo o que pudermos dentro da FA," disse.