Divergência com patrocinadora atrapalha contratação de Renato Gaúcho

RIO - Se depender de sua vontade, Renato Gaúcho será o novo técnico do Fluminense em 2014. No entanto, uma disputa interna envolvendo Peter Siemsen, presidente do clube, e Celso Barros, principal nome da Unimed, é o grande entrave na contratação do treinador. Segundo informações apuradas pelo Estado, ambos divergem sobre quem vai pagar o salário da nova comissão técnica.

Pressionado por uma parte dos conselheiros, Peter Siemsen quer que a Unimed banque todo o vencimento de Renato Gaúcho e dos novos auxiliares técnicos. Do outro lado, Celso Barros pede que o Fluminense ajude no pagamento de 30% a 40% deste valor. Uma reunião na casa do presidente da patrocinadora, marcada para a noite desta segunda-feira, define o futuro do treinador, que já teria concordado com todos os termos do contrato.

Caso seja contratado, será a quinta passagem de Renato Gaúcho pelo clube das Laranjeiras. Em seu melhor período, o treinador ganhou a Copa do Brasil de 2007 e foi vice-campeão da Libertadores em 2008.

Em 2013, Renato Gaúcho comandou o Grêmio a partir do segundo semestre e conseguiu ao vice-campeonato brasileiro. Mesmo assim, o clube gaúcho optou pela demissão do treinador e anunciou a contratação de Enderson Moreira no último dia 16 de dezembro.