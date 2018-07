Dívida faz Vasco também perder lateral-direito Auremir

O Náutico foi implacável e não quis esperar mais. A decisão irritou dirigentes do Vasco, que esperavam mais flexibilidade. Nesta sexta-feira, o caso foi decidido pela Justiça, com ganho de causa do clube pernambucano.

O clube carioca vive em grave crise por causa do bloqueio de todas as suas receitas já faz dois meses. O desfecho do caso Auremir é parecido com o de Fernando Prass. O goleiro foi para o Palmeiras, também por causa de atrasos no pagamento de salários e de direitos de imagem, além da falta de depósitos no FGTS.