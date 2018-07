Dividido em duas frentes, Atlético-MG recebe o Juventude e tenta abrir vantagem

Com a meta de lutar por títulos nacionais em duas frentes, o Atlético Mineiro recebe nesta quarta-feira, a partir das 19h30, o Juventude para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, com o objetivo de abrir vantagem no confronto e evitar ser surpreendido por uma equipe da Série C.

O Atlético foi considerado o time que se deu melhor no sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, pegou um time da terceira divisão, enquanto que os outros três confrontos desta etapa envolverão times que atuam na elite do futebol nacional.

Porém, o técnico Marcelo Oliveira tem adotado um discurso cauteloso desde a definição do adversário, lembrando que o Juventude provocou a grande surpresa das oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o São Paulo. Além disso, já havia deixado para trás outro clube da elite nacional: o Coritiba.

Para não ser a nova vítima da zebra, o Atlético tentará abrir vantagem nesta quarta-feira, até para não repetir o sofrimento das oitavas de final da Copa do Brasil, quando só empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta no Mineirão, arrancando a classificação em Campinas (SP) com uma igualdade por 2 a 2, após chegar a estar perdendo por 2 a 0.

Em terceiro lugar no Brasileirão, o Atlético agora volta as suas atenções para a Copa do Brasil. E a formação terá ao menos uma alteração em relação ao time que superou o Internacional no último fim de semana, pois o centroavante Fred está indisponível, já que entrou em campo no torneio pelo Fluminense. A sua vaga, então, será ocupada por Lucas Pratto, que após um período de baixa no Atlético, marcou dois gols nas últimas duas partidas e reconquistou a confiança.

Bastante elogiado pela atuação segura contra o Internacional, Gabriel poderia ser mantido na zaga do Atlético ao lado de Leonardo Silva, mas o equatoriano Erazo se recuperou de lesão, treinou nesta terça-feira e vai para o jogo.

Outro equatoriano do elenco, Cazares também vive a expectativa de seguir entre os titulares, ainda que o venezuelano Otero esteja novamente à disposição de Marcelo Oliveira, que avisou que pode até poupar algum jogador considerado titular em razão do desgaste físico.

O Mineirão é outra aposta do Atlético para o duelo contra o Juventude. Acostumado a mandar a maioria dos seus jogos no Independência, o clube optou por levar o duelo para o estádio com a expectativa de um grande público. E a boa procura na venda antecipada de ingressos mostra que a principal casa do futebol mineiro deverá estar cheia.

Grande surpresa da Copa do Brasil, o Juventude também se divide em duas frentes, afinal está a dois jogos de conseguir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho não esconde, porém, que o grande objetivo é conseguir o acesso.

Porém, como possui um elenco enxuto, o técnico Antonio Carlos Zago descartou a possibilidade de poupar titulares visando o duelo da próxima segunda-feira contra o Fortaleza, em Caxias do Sul (RS), o primeiro das quartas de final da Série C.

O Juventude não voltou a atuar desde que eliminou o São Paulo na última quinta-feira, quando perdeu por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, resultado que foi suficiente para avançar, pois bateu o adversário por 2 a 1 no Morumbi no jogo de ida. E surpreender já no primeiro duelo será a meta da equipe gaúcha.

Antonio Carlos não adiantou qual será a formação do Juventude, mas já sabe que não poderá utilizar os meio-campistas Lucas e Felipe Lima, que se lesionaram no confronto contra o São Paulo e trabalham com a expectativa de ao menos se recuperarem a tempo para o confronto contra o Fortaleza.

Wallacer deve ser o substituto de Lucas, enquanto a outra vaga pode ser ocupada por Wanderson, caso Antonio Carlos opte por uma formação mais cautelosa, ou Romarinho. Mas ao menos o treinador terá o retorno do zagueiro Ruan Renato, que estava suspenso no último confronto, e agora volta ao time, formando dupla com Klaus.