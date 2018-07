Dividido, Grêmio treina em duas frentes e terá reservas e jovens contra o Santos

Dividido entre Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Grêmio treinou em duas frentes neste sábado, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Os titulares foram comandados pelo técnico Renato Gaúcho, enquanto que os reservas trabalharam sob orientação do auxiliar-técnico Alexandre Mendes, visando o duelo contra o Santos, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 36.ª rodada.

Apesar de Renato Gaúcho ter esboçado que levaria um time misto para Santos ao usar quatro titulares - Marcelo Grohe, Cortez, Jaílson e Luan - no treino da última sexta-feira, a equipe que enfrentará o Santos pelo Brasileirão foi definida na atividade deste sábado e será formada por reservas e atletas da base, que treinaram de manhã e já viajaram no início da tarde para a cidade de Santos.

Além dos 11 titulares, Léo Moura, Michel e Éverton, suplentes que entram com frequência nos jogos, também não viajaram pois são considerados peças importantes. O primeiro é reserva imediato de Edilson, o segundo era titular e perdeu a posição para Jaílson por conta da artroscopia no joelho a que foi submetido e o último é tido como talismã do grupo.

O grupo que ficou em Porto Alegre foi dividido em dois times sob o comando de Renato Gaúcho e trabalharam em campo reduzido. Eles voltarão aos treinos na manhã deste domingo, focados no primeiro jogo da final da Libertadores contra o Lanús, da Argentina, nesta quarta-feira, em Porto Alegre.

Confira os relacionados do Grêmio para o jogo em Santos:

Goleiros - Bruno Grassi e Paulo Victor

Laterais - Conrado, Guilherme Guedes, Leonardo e Raul

Zagueiros - Bressan, Bruno Rodrigo e Rafael Thyere

Volantes - Balbino, Cristian, Kaio e Machado

Meias - Matheuzinho e Patrick

Atacantes - Batista, Dionathã, Jael, Lucas Poletto e Pepê