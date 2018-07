'Divisão de arena demonstra maturidade', diz parceiro do Guarani

A complicada negociação que envolve a venda do estádio Brinco de Ouro para a empresa Magnum ganhou novo rumo nos últimos dias. Após arrematar o local utilizado pelo Guarani na Série C por R$ 44,5 milhões, em leilão realizado na sede da Justiça Federal, a empresa afirmou que irá procurar a iniciativa privada para construir uma nova arena para o clube campineiro e cogita até dividir com a equipe rival Ponte Preta.

De acordo com o proprietário da empresa em entrevista exclusiva ao Estado, Roberto Graziano, a construção de um novo estádio dependerá da ajuda de parceiros. "O Brinco de Ouro da Princesa receberá um projeto imobiliário e parte do valor será utilizado para saldar as dívidas e iniciar uma nova arena para o Guarani, que terá um investimento maior, mas buscaremos empresas que tenham o desejo de produzir um projeto financeiramente semelhante ao utilizado no novo estádio do Palmeiras", afirma Graziani, atual proprietário do Brinco de Ouro.

Uma alternativa considerada é a utilização conjunta do novo estádio que será construído para a equipe rival Ponte Preta. Porém, para isso seria necessário o apoio de torcidas rivais na cidade campineira. Graziani foi enfático ao assumir a chance de tal acontecimento. "Uma arena em conjunto ou separado depende muito dos associados e temos que respeitar e ir pelo caminho escolhido. Seria uma amostra de maturidade do público de Campinas. Mas é complicado. Se lá na Itália foi possível, em outros países não foi", finaliza Graziani.

Roberto Graziano é admirador confesso do Guarani e já foi patrocinador do clube anos antes de comprar o estádio, na gestão de Beto Zini. O profundo relacionamento se transformou em um projeto de reconstrução do centenário Guarani, que busca alternativas para sair das divisões de acesso e mostrar novamente aos torcedores que não é o único campeão brasileiro do interior do País por acaso.