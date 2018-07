Divulgado trailer de filme autorizado sobre Cristiano Ronaldo

O trailer de "Ronaldo", filme sobre o jogador português Cristiano Ronaldo, foi lançado nesta segunda-feira. Os produtores são os mesmos de "Senna"e "Amy", e foram os primeiros a ter autorização do atleta para fazer gravações desta magnitude. O lançamento mundial está previsto para 9 de novembro.

Segundo o site oficial, foram 14 meses de gravação com acesso "sem precedentes" aos círculos mais íntimos da estrela do Real Madrid. Promete contar histórias de família, como a mudança de Cristiano Ronaldo para a capital portuguesa aos 12 anos de idade. O então adolescente deixou o Nacional da Ilha da Madeira, sua terra natal, para se juntar ao Sporting Lisboa em 1997. A mãe do craque aparece no vídeo promocional dizendo que, na época, se sentiu como se estivesse abandonado o filho.

Outro aspecto que o filme promete abordar é a obsessão do jogador pelas vitórias. Nessa parte do vídeo há imagens com duração de poucos segundos de Lionel Messi, sugerindo a rivalidade entre o português e o argentino pelo posto de melhor do mundo.