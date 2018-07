Djalma Santos apresenta melhora e respira sem aparelho

UBERABA - Depois de seu quadro piorar na última terça-feira, o ex-jogador Djalma Santos voltou a apresentar evolução positiva em sua recuperação de uma infecção respiratória aguda. De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta, ele continua na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Hélio Angotti, em Uberaba, mas já respira sem ajuda de aparelhos.

Internado desde o dia 1.º de julho, Djalma Santos, de 84 anos, vive uma fase inconstante em sua recuperação, com altos e baixos. Ele voltou para a UTI na última terça, mas nesta quarta retomou a consciência e animou os médicos.

Bicampeão do mundo em 1958 e 1962, o ex-jogador que colecionou títulos com Portuguesa, Palmeiras e Atlético-PR começou a respirar com dificuldades após ver pela televisão a vitória do Brasil sobre a Espanha na final da Copa das Confederações.