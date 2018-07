Djalma Santos tem nova melhora e deixa UTI em Minas

Internado desde o dia 1.º de julho, o ex-jogador de 84 anos vem tendo uma inconstante recuperação, pois essa não é a primeira vez que deixa a UTI após ter voltado para a mesma na última terça durante este período no hospital.

O novo boletim médico divulgado pela equipe médica que cuida do bicampeão mundial, vencedor com o Brasil nas Copas de 1958 e 1962, porém, confirmou a melhora clínica que permitiu a Djalma Santos deixar a UTI às 15h50 desta quinta.

O próprio ex-jogador, por meio de nota que assinou em conjunto com sua família, festejou o restabelecimento gradativo de sua saúde. "Djalma Santos e família agradecem a todos aqueles que, mesmo à distância, torceram pela sua recuperação. Agradecemos à cidade de Uberaba, seus representantes e, especialmente, a toda equipe do Hospital Dr. Hélio Angotti pelo apoio, dedicação e carinho com que estamos sendo tratados", escreveu.

Djalma Santos já havia apresentado melhora na última quarta-feira, quando passou a respirar sem ajudar de aparelhos, retomou a consciência e animou os médicos. Além de ter sido bicampeão do mundo com a seleção brasileira, ele colecionou títulos com as camisas de Portuguesa, Palmeiras e Atlético-PR.