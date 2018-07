Djalma Santos tem recaída e volta para UTI em Uberaba

UBERABA - O ex-jogador Djalma Santos voltou a ter uma recaída em seu quadro clínico e foi internado novamente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Hélio Angotti, em Uberaba, Minas Gerais. Djalma Santos está internado neste hospital desde o dia 1.º de julho, mas já tinha melhora e aguarda alta numa num quarto comum.

O boletim médico divulgado nesta segunda-feira pelo hospital confirmou que o ex-jogador voltou para UTI na noite do último sábado. Djalma Santos, de 84 anos, "permanece em ventilação mecânica e com necessidade de suporte hemodinâmico". Há três semanas, sua mulher agradecia a manifestação das pessoas que pediam pela recuperação do ex-jogador e acreditava que ele estava bem melhor.

Bicampeão mundial com os títulos das Copas de 1958 e 1962, Djalma Santos vem recebendo tratamento por causa de uma infecção respiratória aguda. A sua recuperação tem sido inconstante, pois ele havia deixado a UTI anteriormente no último dia 11. Um dia antes de sair da Unidade de Terapia Intensiva, o ex-atleta teve boa melhora clínica, passando a respirar sem a ajuda de aparelhos e retomando a consciência.

Além de ter sido bicampeão do mundo com a seleção brasileira, Djalma Santos colecionou títulos com as camisas de Portuguesa, Palmeiras e Atlético-PR.